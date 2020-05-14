

المدينة المنورة 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

وثقت عدسة وكالة الأنباء

وتجولت عدسة "واس" في شوارع المدينة المنورة التي عززت الجهات الأمنية انتشارها في طرقها الرئيسة والشوارع والمنافذ المؤدية لها بمختلف الاتجاهات والأحياء، ضمانًا لتطبيق القرار على أكمل وجه، ومن أجل انسيابية الحركة ووصول الخِدْمات الصحية والتموينية والخدمية بشكل كافٍ إلى مختلف أحياء المدينة المنورة.

وفي غضون ذلك، ظهرت الشوارع والأحياء والميادين خالية من الحركة المرورية والبشرية، ما يمثل التزامًا تامًا من قبل المواطنين والمقيمين في المدينة المنورة ، وهو الأمر الذي يؤكد الامتثال لقرار حكومة خادم الشريفين ووعي المجتمع بما يحيط به من خطر تلك الجائحة.

// انتهى //

01:09ت م

0271



المدينة المنورة 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واسوثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، جهود رجال الأمن بالمدينة المنورة مع استمرار تطبيق منع التجول الجزئي واستمرار جميع الإجراءات الاحترازية والتقيد بساعات التجول من الـ 9 صباحاً وحتى 5 مساءً إلى نهاية شهر رمضان المبارك.وتجولت عدسة "واس" في شوارع المدينة المنورة التي عززت الجهات الأمنية انتشارها في طرقها الرئيسة والشوارع والمنافذ المؤدية لها بمختلف الاتجاهات والأحياء، ضمانًا لتطبيق القرار على أكمل وجه، ومن أجل انسيابية الحركة ووصول الخِدْمات الصحية والتموينية والخدمية بشكل كافٍ إلى مختلف أحياء المدينة المنورة.وفي غضون ذلك، ظهرت الشوارع والأحياء والميادين خالية من الحركة المرورية والبشرية، ما يمثل التزامًا تامًا من قبل المواطنين والمقيمين في المدينة المنورة ، وهو الأمر الذي يؤكد الامتثال لقرار حكومة خادم الشريفين ووعي المجتمع بما يحيط به من خطر تلك الجائحة.// انتهى //01:09ت م0271

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / واس" توثق جهود رجال الأمن في تطبيق منع التجول في المدينة المنورة مع بدء العشر الأواخر من رمضان المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.