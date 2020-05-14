السعودية اليوم / تسجيل 28 حالة إصابة جديدة من فيروس كورونا في مالي



باماكو 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

سجلت مالي اليوم، 28 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأضاف بيان لوزارة الصحة المالية، أن عدد المتعافين من هذا الفيروس وصل إلى 412 شخصًا، فيما تم تسجيل وفاة 44 شخصًا.

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00:45ت م

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باماكو 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واسسجلت مالي اليوم، 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين داخل البلاد إلى 758 مصُاب.وأضاف بيان لوزارة الصحة المالية، أن عدد المتعافين من هذا الفيروس وصل إلى 412 شخصًا، فيما تم تسجيل وفاة 44 شخصًا.// انتهى //00:45ت م0258

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