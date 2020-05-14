السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس جائزة منطقة الحدود الشمالية " كفو" عبر الاتصال المرئي



عرعر 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في قاعة الاجتماعات اليوم، عبر الاتصال المرئي، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس أمناء جائزة منطقة الحدود الشمالية "كفو".

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان في مستهل الاجتماع على أن جائزة منطقة الحدود الشمالية "كفو" تستهدف تحفيز أبناء المنطقة ومؤسساتها الحكومية والخاصة وغير الربحية للمبادرة والمساهمة في التنمية بجميع أبعادها، وتسعى لتحفيز وبناء القدوة الوطنية بمصداقية ومهنية.

ولفت سموه الانتباه إلى استهداف الجائزة تنمية روح التنافس بين الأفراد والقطاعات لتحقيق التميز الفردي والمؤسسي، وتحقيق الاستدامة المالية والقيمية للجائزة.

واستعرضت أمانة الجائزة ما تم من أعمال خلال الفترة الماضية، وجدولة الموضوعات المنجزة خلال الفترة القادمة، كما جرى التأكيد على الاستمرار في إنجاز المهام المحددة وفق الخطط الزمنية المعتمدة، وحل جميع المعوقات التي قد تحدث من خلال الظروف المحيطة.

وأكد سموه الحرص على مواءمة الخطط الحالية للتعليمات والاحترازات التي أقرتها الدولة في شأن حماية العاملين من آثار جائحة

كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

// انتهى //

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عرعر 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في قاعة الاجتماعات اليوم، عبر الاتصال المرئي، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس أمناء جائزة منطقة الحدود الشمالية "كفو".وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان في مستهل الاجتماع على أن جائزة منطقة الحدود الشمالية "كفو" تستهدف تحفيز أبناء المنطقة ومؤسساتها الحكومية والخاصة وغير الربحية للمبادرة والمساهمة في التنمية بجميع أبعادها، وتسعى لتحفيز وبناء القدوة الوطنية بمصداقية ومهنية.ولفت سموه الانتباه إلى استهداف الجائزة تنمية روح التنافس بين الأفراد والقطاعات لتحقيق التميز الفردي والمؤسسي، وتحقيق الاستدامة المالية والقيمية للجائزة.واستعرضت أمانة الجائزة ما تم من أعمال خلال الفترة الماضية، وجدولة الموضوعات المنجزة خلال الفترة القادمة، كما جرى التأكيد على الاستمرار في إنجاز المهام المحددة وفق الخطط الزمنية المعتمدة، وحل جميع المعوقات التي قد تحدث من خلال الظروف المحيطة.وأكد سموه الحرص على مواءمة الخطط الحالية للتعليمات والاحترازات التي أقرتها الدولة في شأن حماية العاملين من آثار جائحة كورونا كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.// انتهى //00:44ت م0256

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