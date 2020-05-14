السعودية اليوم / مبادرات نوعية لمستشفى الأمراض الصدرية بجازان



الرياض 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

نفذ مستشفى الأمراض الصدرية بجازان عدة مبادرات نوعية تماشياً مع الإجراءات الاحترازية ومنعاً لانتشار

كما قام المستشفى بتجهيز جميع الأقسام الطبية والإدارية ورفع جاهزية قسم الطوارئ من حيث التجهيزات الطبية، وتطبيق جميع معايير مكافحة العدوى، وتدريب الطواقم الطبية بالمستشفى للتعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وفي الجانب المجتمعي أسهم المستشفى في تنفيذ حملة توعوية في المجمعات التجارية في محافظة أبو عريش واستمرت عدة أيام، وشملت : التعريف بفيروس كورونا المستجد وسبل الوقاية منه والتوعية بأهمية غسل وتعقيم الأيدي بالطريقة الصحيحة وتطبيقها عملياً من قبل المستفيدين، والتذكير بأهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي واتباع الإرشادات الصحية الصادرة من وزارة الصحة.

// انتهى //

00:40ت م

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الرياض 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واسنفذ مستشفى الأمراض الصدرية بجازان عدة مبادرات نوعية تماشياً مع الإجراءات الاحترازية ومنعاً لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ومن ذلك مبادرة دواؤك يوصلك التي استفاد منها 550 مريضا وتأجيل المواعيد الروتينية بالمستشفى.كما قام المستشفى بتجهيز جميع الأقسام الطبية والإدارية ورفع جاهزية قسم الطوارئ من حيث التجهيزات الطبية، وتطبيق جميع معايير مكافحة العدوى، وتدريب الطواقم الطبية بالمستشفى للتعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.وفي الجانب المجتمعي أسهم المستشفى في تنفيذ حملة توعوية في المجمعات التجارية في محافظة أبو عريش واستمرت عدة أيام، وشملت : التعريف بفيروس كورونا المستجد وسبل الوقاية منه والتوعية بأهمية غسل وتعقيم الأيدي بالطريقة الصحيحة وتطبيقها عملياً من قبل المستفيدين، والتذكير بأهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي واتباع الإرشادات الصحية الصادرة من وزارة الصحة.// انتهى //00:40ت م0255

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