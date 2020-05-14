السعودية اليوم / هيئة الهلال الأحمر بالقصيم تنفذ مبادرة "معاً ننجز"



بريدة 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم اليوم، مبادرة "معاً ننجز" عبر برنامج الاتصال المرئي داخل الهيئة (‪AVAYA‬) عن بعد.

وتسعى المبادرة إلى تواصل فريق عمل الاستجابة لجائحة

ومناقشة فرص التطوير.

وتأتي هذه الاجتماعات في الهيئة لسلامة منسوبيها وحرصاً منها على تطوير خِدْماتها ومتابعة تنفيذها بكل دقة وفق آليات تنعكس على العمل الإسعافي لخدمة المواطن والمقيم، ضمن جهودها لمكافحة انتشار فيروس كورونا وتقديم الخدمة الإسعافية لطالبيها على أتم وجه.

// انتهى //

00:37ت م

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بريدة 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واسنفذ فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم اليوم، مبادرة "معاً ننجز" عبر برنامج الاتصال المرئي داخل الهيئة (‪AVAYA‬) عن بعد.وتسعى المبادرة إلى تواصل فريق عمل الاستجابة لجائحة كورونا المستجد كوفيد 19 في الإدارة العامة للخدمات الطبية الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي مع القيادات في كل فرع من فروع الهيئة بالمناطق لبحث سبل التطوير والارتقاء بالعمل وذلك لتحقيق عدة أهداف منها مناقشة الخطة التشغيلية لمواجهة جائحة كورونا المستجد ‪Covid - 19‬ والتأكيد على الإيجابيات وتعزيزهاومناقشة فرص التطوير.وتأتي هذه الاجتماعات في الهيئة لسلامة منسوبيها وحرصاً منها على تطوير خِدْماتها ومتابعة تنفيذها بكل دقة وفق آليات تنعكس على العمل الإسعافي لخدمة المواطن والمقيم، ضمن جهودها لمكافحة انتشار فيروس كورونا وتقديم الخدمة الإسعافية لطالبيها على أتم وجه.// انتهى //00:37ت م0253

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