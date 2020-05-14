السعودية اليوم / ميناء جدة الإسلامي يستقبل 60 ألف رأس من الماشية خلال 4 أيام



جدة 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

استقبل ميناء جدة الإسلامي خلال الأربع الأيام الماضية قرابة 60 ألف رأسٍ من الماشية الحية والتي قدمت على متن 4 سفن، بمشاركة مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وذلك في إطار الاهتمام المستمر على تلبية احتياجات المواطن والمقيم.

وجرى تفريغ هذه الماشية الحية في وقت قياسي، بعد فحص أطباء المحاجر الحيوانية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، للتأكد من خلوها من أي أمراض محجرية.

وسخرت إدارة ميناء جدة الإسلامي جهودها مع الجهات ذات العلاقة لتتناغم مع جهود الدولة لتوفير السلع الاستهلاكية والبضائع المختلفة وسرعة فسحها لضمان تغطيتها لاحتياجات المواطن والمقيم، وفق منظومة متكاملة من الخدمات التشغيلية واللوجستية والبحرية.

بدورها، تؤكد الهيئة العامة للموانئ على استمرارية الأعمال في الموانئ

// انتهى //

00:34ت م

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جدة 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واساستقبل ميناء جدة الإسلامي خلال الأربع الأيام الماضية قرابة 60 ألف رأسٍ من الماشية الحية والتي قدمت على متن 4 سفن، بمشاركة مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وذلك في إطار الاهتمام المستمر على تلبية احتياجات المواطن والمقيم.وجرى تفريغ هذه الماشية الحية في وقت قياسي، بعد فحص أطباء المحاجر الحيوانية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، للتأكد من خلوها من أي أمراض محجرية.وسخرت إدارة ميناء جدة الإسلامي جهودها مع الجهات ذات العلاقة لتتناغم مع جهود الدولة لتوفير السلع الاستهلاكية والبضائع المختلفة وسرعة فسحها لضمان تغطيتها لاحتياجات المواطن والمقيم، وفق منظومة متكاملة من الخدمات التشغيلية واللوجستية والبحرية.بدورها، تؤكد الهيئة العامة للموانئ على استمرارية الأعمال في الموانئ السعودية والعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة لمناولة مختلف أنواع البضائع وسلاسل الإمداد وضمان وفرة البضائع والمنتجات وتدفقها إلى الأسواق في المملكة، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي التعرض لأية إصابات بفيروس كورونا عند صعودهم على ظهر السفن لترصيفها واختلاطهم بأطقمها.// انتهى //00:34ت م0251

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