السعودية | ارتفاع حجوزات الوحدات السكنية في ضاحية “الميّار” بجدة لأكثر من 60% خلال الربع الأول 2020

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ارتفعت نسب الحجوزات في مشاريع ضاحية الميّار السكنية بجدة – إحدى الضواحي السكنية الكبرى ضمن برنامج سكني – إلى معدلات مرتفعة خلال الربع الأول من العام الجاري 2020، حيث تجاوزت الحجوزات 60% ضمن 3 مشاريع بأسعار منافسة وتصاميم متنوعة في بيئة متكاملة المرافق الخدمية تحتضنها محافظة جدة، ويتاح حجزها إلكترونياً عبر موقع وتطبيق سكني على الرابط خلال الرابط sakani-names.housing.sa أو زيارة المنصة الإلكترونية لاستعراض جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها البرنامج وغيرها من التسهيلات والمبادرات.

وأوضح “سكني” أن مشروع رُبى جدة – أحد مشاريع الضاحية – الذي يضم 1248 وحدة سكنية سجّل نسب حجوزات تجاوزت 67%، كما سجل مشروع أعالي جدة الذي يوفر 8649 وحدة سكنية حجوزات تجاوزت 65%، فيما بلغت حجوزات مشروع تلال الغروب الذي يضم 6512 وحدة سكنية نحو 50%.

وتتسع ضاحية الميّار التي تقع على مساحة تتجاوز 3.9 ملايين م2 في الجزء الجنوبي من محافظة جدة ضمن بيئة عمرانية متكاملة الخِدْمات والبنية التحتية، وينفذها المطورون العقاريون المُؤهلون والمُعتمدون من قبل الوزارة وفق أعلى معايير الجودة، لتوفير خيارات سكنية متنوعة تلبّي تطلّعات المواطنين وتتناسب مع رغباتهم.

وتقع ضاحية “الميّار” على بعد 50 كلم من مكة المكرمة ونحو 12 كلم من وسط مدينة جدة، ونحو 10 كلم من محطة قطار الحرمين في حي السليمانية، وتوفر أكثر من 17 ألف وحدة سكنية وتتسع لأكثر من 80 ألف نسمة ضمن مجتمع حيوي في بيئة سكنية متكاملة الخِدْمات والمرافق التعليـمية والصحة والتجارية والترفيهية، لتعزيز مفهوم البيئة السكنية وجودة الحياة في بيئة عصرية تلبي حاجات الأسرة السعودية وتطلعاتها، وتضم جميع الخِدْمات والمرافق التعليمية والصحية والتجارية بالإضافة إلى المساحات الخضراء والمراكز الرياضية والترفيهية.

يُذكر أن “سكني” يستهدف خلال العام الجاري 2020 خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر حلول سكنية تلبّي تطلّعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتهم بضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير 90 ألف أرض سكنية، سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان عبر الاستحقاق الفوري والإجراءات الإلكترونية الميسرة.