السعودية | “الأرصاد” : أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات مكة المكرمة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:31 صباحًا, 14 مايو 2020 م المناطق - واس أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم تنبيهاً يتضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض محافظات منطقة مكة المكرمة ليوم غد تشمل : (الخرمة، والطائف ، وأضم ، والعرضيات ، والكامل ، والمويه،و تربة، ورنية ، وميسان )، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة (10) من صباح غد ، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

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