السعودية | وزير الشؤون الإسلامية يصدر قرارًا بإنشاء إدارة المعارض والمؤتمرات الداخلية والخارجية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:49 صباحًا, 14 مايو 2020 م المناطق - الرياض أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، قرارًا بإنشاء الإدارة العامة للمعارض والمؤتمرات الداخلية والخارجية، ترتبط مباشرة بمعاليه، وتتولى التنظيم والإعداد والتنسيق للمعارض والمؤتمرات التي تنظمها أو تشارك فيها الوزارة، بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

ويأتي القرار في إطار تعزيز مشاركة الوزارة وحضورها الفاعل في مختلف المناسبات المحلية والدولية بما يحقق رسالة الوزارة وأهدافها السامية في خدمة بيوت الله والدعوة وفق منهج يقوم على الوسطية والاعتدال اتساقًا مع توجيهات القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية المملكة 2030.

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