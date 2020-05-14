شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية»: إلغاء النماذج الورقية والصور الشخصية والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إلغاء النماذج الورقية والصور الشخصية عند التقدم لتجديد بطاقة الهوية الوطنية أو إصدار بدل تالف أو مفقود.

وقالت فى عبر "تويتر": "أتاحت تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية للمواطنين عدم مطالبتهم بإحضار صورة شخصية أو تعبئة نموذج عند التقدم لتجديد بطاقة الهوية الوطنية أو إصدار بدل تالف أو مفقود، ويكون ذلك خاصا لمن كان له صورة وبصمة في سجله المدني".