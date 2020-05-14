شكرا لقرائتكم خبر عن 3268 اختراقًا حوثيًا.. «التحالف»: ملتزمون بوقف إطلاق النار والان نبدء بالتفاصيل

أكد تحالف دعم الشرعية فى اليمن، التزامه بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الأممي. وقال: "نطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات". وأوضح أن الاختراقات الحوثية، شملت الأعمال العسكرية العدائية واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ البالستية. وأشار إلى أن اختراقات مليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية ٤٧ اختراقا، كما بلغت منذ إعلانه حتى أمس ٣٢٦٨ اختراقا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 3268 اختراقًا حوثيًا.. «التحالف»: ملتزمون بوقف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.