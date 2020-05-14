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اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، صرف 18452559 ريالاً، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في المدارس النائية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وذلك لشهري رجب وشعبان، من العام الدراسي الجاري.
وكانت إدارة الشؤون المالية بالتعاون مع إدارة خدمات الطلاب قد أتمت إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، ودعت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع.
14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441 12:58 AM
وذلك لشهري رجب وشعبان من العام الدراسي الجاري
اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، صرف 18452559 ريالاً، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في المدارس النائية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وذلك لشهري رجب وشعبان، من العام الدراسي الجاري.
وكانت إدارة الشؤون المالية بالتعاون مع إدارة خدمات الطلاب قد أتمت إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، ودعت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع.
، 18 مليون ريال لمكافآت طلاب وطالبات تعليم عسير ،
المصدر : الخليج 365
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