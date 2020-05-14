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أصدر رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم بتكليف الدكتور أحمد بن علي الزهراني مديرًا عامًا لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، ابتداءً من أمس الأربعاء، ويمارس كل الصلاحيات الممنوحة له، خلفًا للدكتور معلا بن عليان الجابري.
وأعرب الدكتور أحمد الزهراني عن شكره وتقديره لرئيس الهيئة على الثقة الممنوحة له، مؤملاً أن يرتقي وزملاؤه بالعمل الإسعافي على مستوى المنطقة، ويؤدي الرسالة الإنسانية التي هي في المقام الأول في الشعار التي تعمل به هيئة الهلال الأحمر السعودي، ويعد الزهراني من الكفاءات المميزة بتقلده لعدة مناصب قيادية وحاصل على اختصاص طب طوارئ.
14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441 12:49 AM
ابتداءً من أمس ويمارس كل الصلاحيات الممنوحة له خلفًا لـ"الجابري"
أصدر رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم بتكليف الدكتور أحمد بن علي الزهراني مديرًا عامًا لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، ابتداءً من أمس الأربعاء، ويمارس كل الصلاحيات الممنوحة له، خلفًا للدكتور معلا بن عليان الجابري.
وأعرب الدكتور أحمد الزهراني عن شكره وتقديره لرئيس الهيئة على الثقة الممنوحة له، مؤملاً أن يرتقي وزملاؤه بالعمل الإسعافي على مستوى المنطقة، ويؤدي الرسالة الإنسانية التي هي في المقام الأول في الشعار التي تعمل به هيئة الهلال الأحمر السعودي، ويعد الزهراني من الكفاءات المميزة بتقلده لعدة مناصب قيادية وحاصل على اختصاص طب طوارئ.
، "القاسم" يكلف "الزهراني" مديرًا للهلال الأحمر بالمدينة المنورة ،
المصدر : الخليج 365
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