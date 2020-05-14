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محمد بن مسعود - الدمام - فجّر المدير الفني لنادي الهلال رازفان لوتشيسكو مفاجأة من العيار الثقيل بعدما ذكر في تصريحات مصورة لصحيفة "digisport" أنه لم يمدد تعاقده مع الهلال ولم تفاتحه الإدارة في ذلك .
وكانت تقارير قد ذكرت أن إدارة الهلال اتفقت مع المدرب على تمديد تعاقده المستمر لنهاية الموسم المقبل لموسمين إضافيين ينتهيان بنهاية عام 2023 .
وقال المدرب في تصريحاته: "الإدارة لم تفاتحني في شيء وأنا عقدي ينتهي بنهاية الموسم المقبل ولم اتخذ قراري بعد .. ربما احتاج إلى العودة للوطن أو خوض تجربة احترافية جديدة وربما الاستمرار مع الهلال".
واختتم المدرب تصريحاته قائلاً: "أنا لا اهتم بتمديد التعاقد في الوقت الحالي .. أود استكمال تعاقدي للنهاية فأنا أعيش أهم مراحل النجاح في حياتي الاحترافية .. حققت لقبًا قاريًا وفي الدور قبل النهائي من مسابقة الكأس ومتصدر الدوري".
14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441 12:49 AM
فجّر المدير الفني لنادي الهلال رازفان لوتشيسكو مفاجأة من العيار الثقيل بعدما ذكر في تصريحات مصورة لصحيفة "digisport" أنه لم يمدد تعاقده مع الهلال ولم تفاتحه الإدارة في ذلك .
وكانت تقارير قد ذكرت أن إدارة الهلال اتفقت مع المدرب على تمديد تعاقده المستمر لنهاية الموسم المقبل لموسمين إضافيين ينتهيان بنهاية عام 2023 .
وقال المدرب في تصريحاته: "الإدارة لم تفاتحني في شيء وأنا عقدي ينتهي بنهاية الموسم المقبل ولم اتخذ قراري بعد .. ربما احتاج إلى العودة للوطن أو خوض تجربة احترافية جديدة وربما الاستمرار مع الهلال".
واختتم المدرب تصريحاته قائلاً: "أنا لا اهتم بتمديد التعاقد في الوقت الحالي .. أود استكمال تعاقدي للنهاية فأنا أعيش أهم مراحل النجاح في حياتي الاحترافية .. حققت لقبًا قاريًا وفي الدور قبل النهائي من مسابقة الكأس ومتصدر الدوري".
، مدرب "الهلال": لم أجدد عقدي .. والإدارة لم تفاتحني في التمديد ،
المصدر : الخليج 365
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