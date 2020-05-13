شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوجه باستكمال متطلبات القبول للعام الجامعي المقبل والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، عبر الاتصال عن بُعد مع رؤساء الجامعات ووكلاء الشؤون التعليمية والأكاديمية وعمداء القبول والتسجيل؛ لمناقشة معايير القبول في الجامعات خلال العام الجامعي المقبل.
وناقش وزير التعليم مع رؤساء الجامعات ورئيس هيئة تقويم التعليم معايير وخيارات القبول الجامعي المتاحة والممكنة في ظل جائحة كورونا وتداعياتها المستمرة، كما استمع إلى وجهات نظر الجامعات وهيئة التقويم؛ للوصول إلى معايير مناسبة للاختبارات التحصيلية واختبار القدرات، بما يحقق مصلحة الطلاب والطالبات
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