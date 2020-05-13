شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. هبوط أسفلتي يعطل المرور في جدة والان نبدء بالتفاصيل

باشرت شركة المياه الوطنية والجهات الخدمية الهبوط الأسفلتي الذي حدث بشكل مفاجئ في منطقة باب شريف بحي البلد مساء اليوم الأربعاء، حسب ما أوضحه المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد البقمي.

وخلف الهبوط حفرة عميقة بقطر نحو 3 أمتار وبعمق كبير يتجاوز المترين وسط الشارع، فيما تواجد رجال المرور لتنظيم الحركة المرورية.

وأشار مواطنون إلى أن الهبوط يعود لأسباب عدم العمل بشكل جيد بالأرض القريبة من أغطية التفتيش لشبكة المياه والصرف الصحي مما تسبب في هبوطها المفاجئ.