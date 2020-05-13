شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. هبوط أسفلتي يعطل المرور في جدة والان نبدء بالتفاصيل
وخلف الهبوط حفرة عميقة بقطر نحو 3 أمتار وبعمق كبير يتجاوز المترين وسط الشارع، فيما تواجد رجال المرور لتنظيم الحركة المرورية.
وأشار مواطنون إلى أن الهبوط يعود لأسباب عدم العمل بشكل جيد بالأرض القريبة من أغطية التفتيش لشبكة المياه والصرف الصحي مما تسبب في هبوطها المفاجئ.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. هبوط أسفلتي يعطل المرور في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.