اخبار السعوديه

بالصور.. هبوط أسفلتي يعطل المرور في جدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. هبوط أسفلتي يعطل المرور في جدة والان نبدء بالتفاصيل

باشرت شركة المياه الوطنية والجهات الخدمية الهبوط الأسفلتي الذي حدث بشكل مفاجئ في منطقة باب شريف بحي البلد مساء اليوم الأربعاء، حسب ما أوضحه المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد البقمي.

وخلف الهبوط حفرة عميقة بقطر نحو 3 أمتار وبعمق كبير يتجاوز المترين وسط الشارع، فيما تواجد رجال المرور لتنظيم الحركة المرورية.

وأشار مواطنون إلى أن الهبوط يعود لأسباب عدم العمل بشكل جيد بالأرض القريبة من أغطية التفتيش لشبكة المياه والصرف الصحي مما تسبب في هبوطها المفاجئ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. هبوط أسفلتي يعطل المرور في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا