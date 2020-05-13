شكرا لقرائتكم خبر عن «البلديات» تطهر 240 ألف موقع للحد من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أجرت وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال الشهرين الماضيين، تطهير وغسيل أكثر من (240309) مواقع عبر الفرق الميدانية المختصة في جميع الأمانات والبلديات الفرعية التابعة لها على مستوى جميع مناطق ومحافظات ومدن المملكة، وذلك في إطار الاهتمام بالمواطن والمقيم وما تقوم به البلديات خط دفاع أول في الحد من انتشار فيروس كورونا .

وجاءت الإنجازات البلدية ضمن حملات مكثفة نفذتها منظومة العمل البلدي خلال فترة منع التجول لرش وتطهير الأحياء والمرافق العامة والطرقات وأرصفة المشاة وواجهات المحلات التجارية بالمنطقة، إضافة إلى تكثيف العمل في أسواق النفع العام، والمواقع المحيطة بالمستشفيات والفنادق والمراكز والأسواق التجارية داخل الأحياء السكنية.

وتأتي أعمال التطهير ضمن الإجراءات الاحترازية المستمرة والمتسلسلة التي تنفذها الوزارة لمكافحة فيروس كورونا المستجد COVID 19، شملت غسيل وتطهير حاويات النفايات باستخدام معدات مخصصة، ورفع النفايات المنزلية للمحافظة على النظافة والبيئة والصحة العامة في الأحياء السكنية بجميع مدن المملكة.