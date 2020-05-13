محمد بن مسعود - الدمام - حصل لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو ونادي الترجي أحمد آل خليفة على ذهبية بطولة العالم الأولى للبومسي "عن بُعد"، التي نظمت بالتعاون بين (كوريا وفرنسا)، وحقق زميله لاعب المنتخب السعودي والترجي بطل العالم السابق محمد علي العباس الميدالية الفضية بفارق 2 % عن المتصدر الأمريكي من أصل كوري. كما حقق البطل السعودي ولاعب نادي الشباب محمد ظافر الشهري المركز الثالث عالميًّا في فئة الشباب. وشارك في البطولة أكثر من (300) لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، يمثلون 20 دولة. ويشرف على تدريب الثنائي الخليفة والعباس مدرب المنتخب السعودي للبومسى ماستر (زهير أبو الرحى)، فيما يشرف على الكابتن محمد الشهري مدرب نادي الشباب الوطني ضيف الله العتيبي. الجدير بالذكر أن لعبة البومسي جزء من منافسات التايكوندو على شكل من الممارسات الذاتية التي تتم من خلال اتباع خطوات الحركة بطريقة منظمة ومتتابعة ضد منافس خيالي أو منافسين عدة، وهي تجربة حقيقية للاشتباك التخيلي، كما أن ممارستها تساعد اللاعب على زيادة التحكم في التنفس والثقة بالنفس، واتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة، وتساعد في تنمية عناصر التوازن والتوافق والمرونة. Advertisements

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 11:53 PM التايكوندو السعودي يحقق الميدالية الذهبية في أول بطولة عالم افتراضية التايكوندو السعودي يحقق الميدالية الذهبية في أول بطولة عالم افتراضية حصل لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو ونادي الترجي أحمد آل خليفة على ذهبية بطولة العالم الأولى للبومسي "عن بُعد"، التي نظمت بالتعاون بين (كوريا وفرنسا)، وحقق زميله لاعب المنتخب السعودي والترجي بطل العالم السابق محمد علي العباس الميدالية الفضية بفارق 2 % عن المتصدر الأمريكي من أصل كوري. كما حقق البطل السعودي ولاعب نادي الشباب محمد ظافر الشهري المركز الثالث عالميًّا في فئة الشباب. وشارك في البطولة أكثر من (300) لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، يمثلون 20 دولة. ويشرف على تدريب الثنائي الخليفة والعباس مدرب المنتخب السعودي للبومسى ماستر (زهير أبو الرحى)، فيما يشرف على الكابتن محمد الشهري مدرب نادي الشباب الوطني ضيف الله العتيبي. الجدير بالذكر أن لعبة البومسي جزء من منافسات التايكوندو على شكل من الممارسات الذاتية التي تتم من خلال اتباع خطوات الحركة بطريقة منظمة ومتتابعة ضد منافس خيالي أو منافسين عدة، وهي تجربة حقيقية للاشتباك التخيلي، كما أن ممارستها تساعد اللاعب على زيادة التحكم في التنفس والثقة بالنفس، واتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة، وتساعد في تنمية عناصر التوازن والتوافق والمرونة. الكلمات المفتاحية

، التايكوندو السعودي يحقق الميدالية الذهبية في أول بطولة عالم افتراضية ،

المصدر : الخليج 365

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