، اتحاد القدم يدعو المدربين الوطنيين لتحديث بياناتهم قبل 13 يونيو ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعا الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، المدربين الوطنيين في كل التخصصات الحاصلين على الرخص التدريبية الآسيوية (وغير الآسيوية) والسعودية الفنية والتخصصية، إلى تحديث بياناتهم في موعد أقصاه 13 يونيو المقبل.

ونشر اتحاد القدم في حسابه على موقع "تويتر" تغريدة قال فيها "اللجنة الفنية تدعو المدربين الوطنيين في كل التخصصات إلى تحديث بياناتهم في موعد أقصاه 13 يونيو 2020".

كما نشر الاتحاد ، نموذجًا إلكترونيًا لتحديث بيانات المدربين السعوديين الحاصلين على الرخص الآسيوية وغير الآسيوية والسعودية الفنية والتخصصية.

وجاء في النموذج الإلكتروني أنه سيتم الاستفادة من هذه البيانات للأغراض الرسمية وكقاعدة بيانات يتم تحديثها بشكل سنوي، وكل مدرب لم يرفق الأوراق المطلوبة سيتم استبعاده من قاعدة البيانات الخاصة باللجنة الفنية في الاتحاد.

ولفتت اللجنة الفنية إلى أنه بالنسبة للشهادات التدريبية أو العلمية سيتم اختيار الشهادة التدريبية التي يمتلكها المدرب حاليًا.