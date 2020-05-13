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أمير مكة يوافق على إطلاق برنامج "هديتكم" خلال عيد الفطر المبارك

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محمد بن مسعود - الدمام - لإسعاد الأسر المتأثرة بمنع التجوُّل عبر تقديم هدايا ‎لهم وإيصالها لمنازلهم

وافق مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، على إطلاق برنامج "هديتكم" ضمن حملة "بِرًّا بمكة".

أعلنت ذلك إمارة منطقة مكة المكرمة، وغردت بقولها: "‏أمير مكة خالد الفيصل يوافق على إطلاق برنامج ‎هديتكم ضمن حملة بِرًّا بمكة، الهادف لإسعاد الأسر المحتاجة والمتأثرة بقرار ‎منع التجول عبر تقديم هدايا ‎عيد الفطر لهم وإيصالها لمنازلهم. ويتم هذا بالتنسيق بين لجنة السقاية والرفادة بالإمارة وجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية "هدية".

عبدالرزاق البجالي

عبدالرزاق البجالي مكة المكرمة

هادي العصيمي

هادي العصيمي مكة المكرمة

أمير مكة يوافق على إطلاق برنامج

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مكة المكرمة أمير مكة الأمير خالد الفيصل هديتكم برا بمكة

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 11:16 PM

لإسعاد الأسر المتأثرة بمنع التجوُّل عبر تقديم هدايا ‎لهم وإيصالها لمنازلهم

أمير مكة يوافق على إطلاق برنامج "هديتكم" خلال عيد الفطر المبارك
مجموعة من المحررين

وافق مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، على إطلاق برنامج "هديتكم" ضمن حملة "بِرًّا بمكة".

أعلنت ذلك إمارة منطقة مكة المكرمة، وغردت بقولها: "‏أمير مكة خالد الفيصل يوافق على إطلاق برنامج ‎هديتكم ضمن حملة بِرًّا بمكة، الهادف لإسعاد الأسر المحتاجة والمتأثرة بقرار ‎منع التجول عبر تقديم هدايا ‎عيد الفطر لهم وإيصالها لمنازلهم. ويتم هذا بالتنسيق بين لجنة السقاية والرفادة بالإمارة وجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية "هدية".

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، أمير مكة يوافق على إطلاق برنامج "هديتكم" خلال عيد الفطر المبارك ،
المصدر : الخليج 365

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