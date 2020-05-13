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وافق مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، على إطلاق برنامج "هديتكم" ضمن حملة "بِرًّا بمكة".
أعلنت ذلك إمارة منطقة مكة المكرمة، وغردت بقولها: "أمير مكة خالد الفيصل يوافق على إطلاق برنامج هديتكم ضمن حملة بِرًّا بمكة، الهادف لإسعاد الأسر المحتاجة والمتأثرة بقرار منع التجول عبر تقديم هدايا عيد الفطر لهم وإيصالها لمنازلهم. ويتم هذا بالتنسيق بين لجنة السقاية والرفادة بالإمارة وجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية "هدية".
عبدالرزاق البجالي مكة المكرمة
هادي العصيمي مكة المكرمة
13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 11:16 PM
لإسعاد الأسر المتأثرة بمنع التجوُّل عبر تقديم هدايا لهم وإيصالها لمنازلهمأمير مكة يوافق على إطلاق برنامج "هديتكم" خلال عيد الفطر المبارك
وافق مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، على إطلاق برنامج "هديتكم" ضمن حملة "بِرًّا بمكة".
أعلنت ذلك إمارة منطقة مكة المكرمة، وغردت بقولها: "أمير مكة خالد الفيصل يوافق على إطلاق برنامج هديتكم ضمن حملة بِرًّا بمكة، الهادف لإسعاد الأسر المحتاجة والمتأثرة بقرار منع التجول عبر تقديم هدايا عيد الفطر لهم وإيصالها لمنازلهم. ويتم هذا بالتنسيق بين لجنة السقاية والرفادة بالإمارة وجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية "هدية".
، أمير مكة يوافق على إطلاق برنامج "هديتكم" خلال عيد الفطر المبارك ،
المصدر : الخليج 365
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