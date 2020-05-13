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سجلت تركيا، اليوم الأربعاء، 58 وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) ليرتفع الإجمالي لديها إلى 3952 حالة وفاة.
وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن تركيا سجلت 1639 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 143114 شخصًا.
وكانت تركيا سجلت، الثلاثاء، 1704 إصابات و53 وفاة بفيروس كورونا.
وتحتل تركيا المركز التاسع عالميًّا بين أكبر دول العالم تضررًا من فيروس كورونا.تركيا فيروس كورونا الجديد
تركيا تسجل 58 وفاة جديدة بفيروس كوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-13
سجلت تركيا، اليوم الأربعاء، 58 وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) ليرتفع الإجمالي لديها إلى 3952 حالة وفاة.
وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن تركيا سجلت 1639 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 143114 شخصًا.
وكانت تركيا سجلت، الثلاثاء، 1704 إصابات و53 وفاة بفيروس كورونا.
وتحتل تركيا المركز التاسع عالميًّا بين أكبر دول العالم تضررًا من فيروس كورونا.
13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
09:34 PM
تأتي بالمركز التاسع عالميًّا بين أكبر دول العالم تضررًا
سجلت تركيا، اليوم الأربعاء، 58 وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) ليرتفع الإجمالي لديها إلى 3952 حالة وفاة.
وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن تركيا سجلت 1639 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 143114 شخصًا.
وكانت تركيا سجلت، الثلاثاء، 1704 إصابات و53 وفاة بفيروس كورونا.
وتحتل تركيا المركز التاسع عالميًّا بين أكبر دول العالم تضررًا من فيروس كورونا.
، تركيا تسجل 58 وفاة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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