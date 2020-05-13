، تركيا تسجل 58 وفاة جديدة بفيروس كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - تأتي بالمركز التاسع عالميًّا بين أكبر دول العالم تضررًا

سجلت تركيا، اليوم الأربعاء، 58 وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) ليرتفع الإجمالي لديها إلى 3952 حالة وفاة.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن تركيا سجلت 1639 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 143114 شخصًا.

وكانت تركيا سجلت، الثلاثاء، 1704 إصابات و53 وفاة بفيروس كورونا.

وتحتل تركيا المركز التاسع عالميًّا بين أكبر دول العالم تضررًا من فيروس كورونا.تركيا فيروس كورونا الجديد