السعودية | تطهير أكثر من 240 ألف موقع في مختلف أنحاء المملكة للحد من تفشي كورونا

الخليج 365 - الرياض- المناطق_الرياض

في إطار الاهتمام بالمواطن والمقيم وما تقوم به البلديات خط دفاع أول في الحد من انتشار فيروس كورونا نفذت وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال شهري مارس وابرايل تطهير وغسيل أكثر من (240309) موقع عبر عدد من الفرق الميدانية المختصة في جميع الأمانات والبلديات الفرعية التابعة لها على مستوى كافة مناطق ومحافظات ومدن المملكة.

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وجاءت الإنجازات البلدية ضمن حملات مكثفة نفذتها منظومة العمل البلدي خلال فترة منع التجول لرش وتطهير الأحياء والمرافق العامة والطرقات وأرصفة المشاة وواجهات المحلات التجارية بالمنطقة، إضافة إلى تكثيف العمل في أسواق النفع العام، والمواقع المحيطة بالمستشفيات والفنادق والمراكز والأسواق التجارية داخل الأحياء السكنية.

وتأتي أعمال التطهير ضمن الإجراءات الاحترازية المستمرة والمتسلسلة التي تنفذها الوزارة لمكافحة فيروس كورونا المستجد COVID 19، شملت غسيل وتطهير حاويات النفايات باستخدام معدات مخصصة، ورفع النفايات المنزلية للمحافظة على النظافة والبيئة والصحة العامة في الأحياء السكنية بجميع مدن المملكة.

وتباشر فِرق العمل الميدانية مهامها على مدار الساعة تحت إدارة كوادر متخصصة مع مراعاة عوامل مختلفة منها الكثافة السكانية ونِسَب الارتياد لتلك المواقع، مبينة تزامن عمليات التطهير مع أعمال الرقابة الصحية على المنشآت التجارية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمكافحة فيروس كورونا، والتي تتضمن وضع علامات أرضية لإرشاد المتسوقين لوضع مسافات فيما بينهم، وإلزام ملاك المحلات بتنفيذ أعمال التطهير لعربات التسوق وتوفير مواد التطهير للعملاء والزبائن في جميع الأوقات.