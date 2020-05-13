شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» تستقبل العائدين من الأردن عبر مطار حائل والان نبدء بالتفاصيل
وقالت عبر "تويتر": "إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين "حفظه الله" الجوازات تستقبل رحلة عودة المواطنين القادمين إلى أرض الوطن من المملكة الأردنية الهاشمية عبر مطار حائل الدولي".
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