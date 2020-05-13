شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» تستقبل العائدين من الأردن عبر مطار حائل والان نبدء بالتفاصيل

استقبلت المديرية العامة للجوازات، اليوم، رحلة عودة المواطنين القادمين إلى أرض الوطن من المملكة الأردنية الهاشمية عبر مطار حائل الدولي.

وقالت عبر "تويتر": "إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين "حفظه الله" الجوازات تستقبل رحلة عودة المواطنين القادمين إلى أرض الوطن من المملكة الأردنية الهاشمية عبر مطار حائل الدولي".