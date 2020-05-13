شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الحرمين» تصدر رخص «التوسعة الثالثة» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم الأربعاء، عن إصدار رخص أعمال مشروعات التوسعة السعودية الثالثة. وقالت عبر "تويتر": "بناء على الأمر السامي الكريم بالسماح لشركات المقاولات ممارسة أنشطتها، الرئاسة تصدر رخص أعمال مشروعات التوسعة السعودية الثالثة".

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