«العدل»: ربط تذكرة المستفيد بـ«التواصل الموحد» مع الدائرة المختصة

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وجرى تجهيز نظام خدمات المستفيدين ليغطي جميع الإدارات والمرافق العدلية والدوائر القضائية على مستوى المملكة، بحيث إذا رفع المستفيد طلباً أو شكوى، أو استفسارًا فإن التذكرة تصل إلى الدائرة الموجودة فيها المعاملة مباشرة وبشكل إلكتروني، إذ كانت في السابق تصل إلى غرفة العمليات بالمركز.
وتشمل عملية الربط الإلكتروني لتذكرة المستفيد أيضاً الطلبات التي ترفع من خلال منصة "قيم"، وتكون مرتبطة بمؤشر رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية، والتي تجري متابعتها من قبل مركز العمليات العدل، بهدف تحسين تجربة المستفيد ورفع كفاءة الخدمات العدلية المقدمة.
وأوضح مركز التواصل الموحد أنه جرى إضافة وربط أكثر من 400 دائرة للمرافق العدلية كمرحلة أولى، بعدها ستتم إضافة أكثر من 2500 دائرة بشكل تدريجي، خلال الفترة القادمة، بهدف رفع المؤشر الإستراتيجي لنسبة رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية.
وكان وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد دشن في شهر فبراير الماضي، مركز التواصل الموحد 1950 الذي يستهدف خدمة المستفيدين بجودة عالية وعلى مدار الساعة عبر عدة قنوات للتواصل.
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