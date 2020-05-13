الملك الراحل عبدالله أطلق على تركي لقب .. تعرف عليه

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 13 مايو 2020 10:18 مساءً - ‏ساعتين مضت أخبار السعودية 310 زيارة

قال الصحفي عبدالرحمن الراشد إن الملك عبدالله بن عبدالعزيز قال للصحفيين خلال جلسة ودية معهم: “أنا ملك البلاد وتركي السديري ملك الصحافة”، وإنه كان يعني أنه يدافع عنا ويساعدنا ويقف معنا، وأكد الراشد أن السديري كان عميدا للصحفيين بلا شك.

ووصف رئيس تحرير جريدة “الجزيرة” خالد المالك، في برنامج “الراحل” على “روتانا خليجية”، الراحل تركي السديري بالصحفي الشرس في المنافسة، مؤكداً أنه كان لا يتسامح في شيء يمس صحيفة “الرياض” التي يرأس تحريرها، لكنه كان رجلا مقداما وشجاعا لإنجاح عمله، لا يحقد ولا يكره، ويحاول دائما أن يتراجع عن أي خطأ يشعر أنه وقع فيه.

وبيّن مازن ابن الراحل تركي السديري أن والده تأثر بنادي الهلال في الخمسينات الميلادية، ورغب أن يشارك فيه، وبدأ كسكرتير للنادي ثم نائب لمؤسس النادي عبدالرحمن بن سعيد، وأن فترة تأسيس النادي كانت صعبة، فلم يكن يقوم على شخصيات ثرية أو قوية اجتماعيا، بل كان يحاول أن يشكّل قاعدة شعبية.