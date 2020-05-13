، شاهد.. "أمانة الجوف" تتلف "طنين" من الأرز لوجود مخلفات فئران وحشرات عليها ،

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ضبطت الفرق الرقابية بأمانة منطقة الجوف مستودعًا مخالفًا لنشاط تخزين المواد الغذائية وذلك خلال جولاتها الرقابية على الأسواق بمدينة سكاكا.
وأكد عبدالله الماجد المتحدث الرسمي لأمانة الجوف، أن الفرق الرقابية على الموقع باشرت إتلاف أكثر من (2400) كيلو من أكياس الأرز وهو ما يعادل (60) كيسًا، حيث يزن الكيس الواحد (40) كيلو، بعد ثبوت وجود "روث فئران" على الأكياس من الخارج والداخل مما تسبب في تشقق الأكياس وحدوث التسوس، كما عُثر على بعض "الحشرات" داخل أكياس الأرز.
وأضاف "الماجد" أن هذه الحملات والمتابعة الصحية التي تقوم بها أمانة منطقة الجوف للمحال التجارية والمنشآت ذات العلاقة ومنافذ تخزين وتداول الأغذية، تأتي بتوجيهات مستمرة ومتابعة من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان، وذلك ضمن حملة "غذاؤكم أمانة"، ووفق جدول زمني وحفاظًا على صحة المستهلكين والعمل على تصحيح أوضاع المحال المخالفة وعدم التهاون في ذلك .
ودعا الجميع للإبلاغ عن الملاحظات الصحية على مدار الساعة بالاتصال على مركز خدمات العملاء (940).
13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 10:46 PM
ضبطت مستودعًا خالف نشاط تخزين المواد الغذائية خلال جولاتها الرقابية على الأسواقشاهد.. "أمانة الجوف" تتلف "طنين" من الأرز لوجود مخلفات فئران وحشرات عليها
ضبطت الفرق الرقابية بأمانة منطقة الجوف مستودعًا مخالفًا لنشاط تخزين المواد الغذائية وذلك خلال جولاتها الرقابية على الأسواق بمدينة سكاكا.
وأكد عبدالله الماجد المتحدث الرسمي لأمانة الجوف، أن الفرق الرقابية على الموقع باشرت إتلاف أكثر من (2400) كيلو من أكياس الأرز وهو ما يعادل (60) كيسًا، حيث يزن الكيس الواحد (40) كيلو، بعد ثبوت وجود "روث فئران" على الأكياس من الخارج والداخل مما تسبب في تشقق الأكياس وحدوث التسوس، كما عُثر على بعض "الحشرات" داخل أكياس الأرز.
وأضاف "الماجد" أن هذه الحملات والمتابعة الصحية التي تقوم بها أمانة منطقة الجوف للمحال التجارية والمنشآت ذات العلاقة ومنافذ تخزين وتداول الأغذية، تأتي بتوجيهات مستمرة ومتابعة من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان، وذلك ضمن حملة "غذاؤكم أمانة"، ووفق جدول زمني وحفاظًا على صحة المستهلكين والعمل على تصحيح أوضاع المحال المخالفة وعدم التهاون في ذلك .
ودعا الجميع للإبلاغ عن الملاحظات الصحية على مدار الساعة بالاتصال على مركز خدمات العملاء (940).
، شاهد.. "أمانة الجوف" تتلف "طنين" من الأرز لوجود مخلفات فئران وحشرات عليها ،
المصدر : الخليج 365
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