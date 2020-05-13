محمد بن مسعود - الدمام - يتلقى الزميل سليمان بن محمد آل نميس ، التهاني بمناسبة ترقيته المرتبة التاسعة في هيئة الاذاعة والتلفزيون في المنطقة الشرقية . الزميل آل نميس أحد الكفاءات الوطنية المؤهلة والمتخصصة في مجال الإعلام، ويملك خبرة عملية، وتطبيقية في ميدان الصحافة والإعلام قضاها في أروقة الإذاعة والتلفزيون .

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 10:45 PM Advertisements "آل نميس" للمرتبة التاسعة في هيئة الإذاعة والتلفزيون "آل نميس" للمرتبة التاسعة في هيئة الإذاعة والتلفزيون يتلقى الزميل سليمان بن محمد آل نميس ، التهاني بمناسبة ترقيته المرتبة التاسعة في هيئة الاذاعة والتلفزيون في المنطقة الشرقية . الزميل آل نميس أحد الكفاءات الوطنية المؤهلة والمتخصصة في مجال الإعلام، ويملك خبرة عملية، وتطبيقية في ميدان الصحافة والإعلام قضاها في أروقة الإذاعة والتلفزيون .

الكلمات المفتاحية ، "آل نميس" للمرتبة التاسعة في هيئة الإذاعة والتلفزيون ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "آل نميس" للمرتبة التاسعة في هيئة الإذاعة والتلفزيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.