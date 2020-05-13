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محمد بن مسعود - الدمام - يتلقى الزميل سليمان بن محمد آل نميس ، التهاني بمناسبة ترقيته المرتبة التاسعة في هيئة الاذاعة والتلفزيون في المنطقة الشرقية .
الزميل آل نميس أحد الكفاءات الوطنية المؤهلة والمتخصصة في مجال الإعلام، ويملك خبرة عملية، وتطبيقية في ميدان الصحافة والإعلام قضاها في أروقة الإذاعة والتلفزيون .
13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 10:45 PM
يتلقى الزميل سليمان بن محمد آل نميس ، التهاني بمناسبة ترقيته المرتبة التاسعة في هيئة الاذاعة والتلفزيون في المنطقة الشرقية .
الزميل آل نميس أحد الكفاءات الوطنية المؤهلة والمتخصصة في مجال الإعلام، ويملك خبرة عملية، وتطبيقية في ميدان الصحافة والإعلام قضاها في أروقة الإذاعة والتلفزيون .
، "آل نميس" للمرتبة التاسعة في هيئة الإذاعة والتلفزيون ،
المصدر : الخليج 365
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