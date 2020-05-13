، "البكيري" وكيلاً لأمين منطقة الرياض لشؤون البلديات ،

محمد بن مسعود - الدمام - الخليج 365 - الرياض: صدر قرار أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، بتكليف المهندس أحمد بن محمد البكيري وكيلاً لأمين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة.

ويعد المهندس البكيري من الكفاءات الوطنية المميزة، وسبق له العمل رئيسًا لبلدية محافظة الدلم، ثم رئيسًا لبلدية محافظة الخرج التي شهدت خلال فترة رئاسته تطورًا لافتًا في الخدمات كافة.

"الخليج 365" تبارك للمهندس أحمد البكيري بهذا التكليف سائلة المولى -عز وجل- التوفيق والنجاح له.