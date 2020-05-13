، أكاديمية الصندوق الصناعي تطلق برنامجًا تدريبيًّا لإدارة وقيادة الأعمال في الأزمات ،

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أطلقت أكاديمية صندوق التنمية الصناعية السعودي، برنامجًا تدريبيًّا تنفيذيًّا بالتعاون مع مركز ستانفورد لتطوير الخبرات في جامعة ستانفورد. ويركز هذا البرنامج على تدريب المدراء السعوديين في المنظومة الصناعية في القطاعين العام والخاص بمهارات الابتكار وقيادة الأعمال في الأزمات، ومتابعة فرص النمو والتطوير في الصناعة بشكل مستدام.
ويستمر البرنامج لمدة 12 أسبوعًا، بعنوان "قيادة التحول الإبداعي في الأزمات" يهدف إلى توفير المعرفة لمساعدة المديرين الصناعيين على دعم الفرق والتحولات التنظيمية في الأزمات.
وحظيت أولى جلسات البرنامج بمشاركة ٥٥٠ متدربًا ومتدربة من مديري المنظومة الصناعية في القطاعين العام والخاص، عبر منصة رقمية تفاعلية تُقدّم من خلالها مجموعة واسعة من المواضيع التي تشمل استراتيجية الابتكار والإبداع والتحول الرقمي وإدارة سلسلة التوريد ومهارات القيادة.
ويشمل البرنامج على دورات تدريبية عبر الإنترنت تم تطويرها من قبل أعضاء هيئة التدريس في جامعة ستانفورد، ويقدمها مركز تطوير الخبرات في جامعة ستانفورد؛ حيث سيتم تقديم أربع دورات افتراضية مع المشاركين في البرنامج لاستكشاف الموضوعات المهمة والتفاعل مع المشاركين عبر الأسئلة والأجوبة مع أعضاء هيئة التدريس في جامعة ستانفورد؛ إضافة إلى ثلاث جلسات نقاشية من قبل أكاديمية الصندوق الصناعي ومركز تطوير الخبرات في جامعة ستانفورد لمساعدة المشاركين على تطبيق رؤى التطوير والإبداع في المنظومة الصناعية، وبناء علاقات عملية بين أقرانهم؛ وينتهي البرنامج بجلسة عرض مشروع اختيارية وحصول المشارك على وثيقة من مركز تطوير الخبرات في جامعة ستانفورد.
يشار إلى أن أكاديمية الصندوق الصناعي تأتي امتداداً لخبرات طويلة تجاوزت 45 عامًا من التدريب والتأهيل المتخصص، لتطوير قدرات رأس المال البشري، وتواصل الأكاديمية في تحقيق أهدافها من خلال تعاونها مع موفري التعليم العالميين الرائدين، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مركز ستانفورد لتطوير الخبرات Stanford Center for Professional Development ووكالة فيتش Fitch Learning وكلية لندن لإدارة الأعمال London Business School.صندوق التنمية الصناعية السعودي
أكاديمية الصندوق الصناعي تطلق برنامجًا تدريبيًّا لإدارة وقيادة الأعمال في الأزماتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-13
أطلقت أكاديمية صندوق التنمية الصناعية السعودي، برنامجًا تدريبيًّا تنفيذيًّا بالتعاون مع مركز ستانفورد لتطوير الخبرات في جامعة ستانفورد. ويركز هذا البرنامج على تدريب المدراء السعوديين في المنظومة الصناعية في القطاعين العام والخاص بمهارات الابتكار وقيادة الأعمال في الأزمات، ومتابعة فرص النمو والتطوير في الصناعة بشكل مستدام.
ويستمر البرنامج لمدة 12 أسبوعًا، بعنوان "قيادة التحول الإبداعي في الأزمات" يهدف إلى توفير المعرفة لمساعدة المديرين الصناعيين على دعم الفرق والتحولات التنظيمية في الأزمات.
وحظيت أولى جلسات البرنامج بمشاركة ٥٥٠ متدربًا ومتدربة من مديري المنظومة الصناعية في القطاعين العام والخاص، عبر منصة رقمية تفاعلية تُقدّم من خلالها مجموعة واسعة من المواضيع التي تشمل استراتيجية الابتكار والإبداع والتحول الرقمي وإدارة سلسلة التوريد ومهارات القيادة.
ويشمل البرنامج على دورات تدريبية عبر الإنترنت تم تطويرها من قبل أعضاء هيئة التدريس في جامعة ستانفورد، ويقدمها مركز تطوير الخبرات في جامعة ستانفورد؛ حيث سيتم تقديم أربع دورات افتراضية مع المشاركين في البرنامج لاستكشاف الموضوعات المهمة والتفاعل مع المشاركين عبر الأسئلة والأجوبة مع أعضاء هيئة التدريس في جامعة ستانفورد؛ إضافة إلى ثلاث جلسات نقاشية من قبل أكاديمية الصندوق الصناعي ومركز تطوير الخبرات في جامعة ستانفورد لمساعدة المشاركين على تطبيق رؤى التطوير والإبداع في المنظومة الصناعية، وبناء علاقات عملية بين أقرانهم؛ وينتهي البرنامج بجلسة عرض مشروع اختيارية وحصول المشارك على وثيقة من مركز تطوير الخبرات في جامعة ستانفورد.
يشار إلى أن أكاديمية الصندوق الصناعي تأتي امتداداً لخبرات طويلة تجاوزت 45 عامًا من التدريب والتأهيل المتخصص، لتطوير قدرات رأس المال البشري، وتواصل الأكاديمية في تحقيق أهدافها من خلال تعاونها مع موفري التعليم العالميين الرائدين، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مركز ستانفورد لتطوير الخبرات Stanford Center for Professional Development ووكالة فيتش Fitch Learning وكلية لندن لإدارة الأعمال London Business School.
13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
09:55 PM
للمدراء السعوديين وبالتعاون مع مركز ستانفورد لتطوير الخبرات وبمشاركة 550 متدربًا
أطلقت أكاديمية صندوق التنمية الصناعية السعودي، برنامجًا تدريبيًّا تنفيذيًّا بالتعاون مع مركز ستانفورد لتطوير الخبرات في جامعة ستانفورد. ويركز هذا البرنامج على تدريب المدراء السعوديين في المنظومة الصناعية في القطاعين العام والخاص بمهارات الابتكار وقيادة الأعمال في الأزمات، ومتابعة فرص النمو والتطوير في الصناعة بشكل مستدام.
ويستمر البرنامج لمدة 12 أسبوعًا، بعنوان "قيادة التحول الإبداعي في الأزمات" يهدف إلى توفير المعرفة لمساعدة المديرين الصناعيين على دعم الفرق والتحولات التنظيمية في الأزمات.
وحظيت أولى جلسات البرنامج بمشاركة ٥٥٠ متدربًا ومتدربة من مديري المنظومة الصناعية في القطاعين العام والخاص، عبر منصة رقمية تفاعلية تُقدّم من خلالها مجموعة واسعة من المواضيع التي تشمل استراتيجية الابتكار والإبداع والتحول الرقمي وإدارة سلسلة التوريد ومهارات القيادة.
ويشمل البرنامج على دورات تدريبية عبر الإنترنت تم تطويرها من قبل أعضاء هيئة التدريس في جامعة ستانفورد، ويقدمها مركز تطوير الخبرات في جامعة ستانفورد؛ حيث سيتم تقديم أربع دورات افتراضية مع المشاركين في البرنامج لاستكشاف الموضوعات المهمة والتفاعل مع المشاركين عبر الأسئلة والأجوبة مع أعضاء هيئة التدريس في جامعة ستانفورد؛ إضافة إلى ثلاث جلسات نقاشية من قبل أكاديمية الصندوق الصناعي ومركز تطوير الخبرات في جامعة ستانفورد لمساعدة المشاركين على تطبيق رؤى التطوير والإبداع في المنظومة الصناعية، وبناء علاقات عملية بين أقرانهم؛ وينتهي البرنامج بجلسة عرض مشروع اختيارية وحصول المشارك على وثيقة من مركز تطوير الخبرات في جامعة ستانفورد.
يشار إلى أن أكاديمية الصندوق الصناعي تأتي امتداداً لخبرات طويلة تجاوزت 45 عامًا من التدريب والتأهيل المتخصص، لتطوير قدرات رأس المال البشري، وتواصل الأكاديمية في تحقيق أهدافها من خلال تعاونها مع موفري التعليم العالميين الرائدين، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مركز ستانفورد لتطوير الخبرات Stanford Center for Professional Development ووكالة فيتش Fitch Learning وكلية لندن لإدارة الأعمال London Business School.
، أكاديمية الصندوق الصناعي تطلق برنامجًا تدريبيًّا لإدارة وقيادة الأعمال في الأزمات ،
المصدر : الخليج 365
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