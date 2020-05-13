، دبي تتهيأ لاستقبال السياح وشروط جديدة لفنادقها.. تعرف عليها ،

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كشفت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي عن تحديث اشتراطات مرافق وخدمات القطاع السياحي وخاصة للفنادق لتتضمن معايير جديدة تضمن صحة وسلامة النزلاء، ومنها إلزام الفنادق والمنتجعات بتعبئة استمارات طبية وتطبيق التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى تطبيق الحد الأدنى بين الدخول والخروج لكل غرفة فندقية وهو 24 ساعة أي في حال تم حجز أي غرفة فندقية من قبل نزيل لا يسمح بحجزها من قبل شخص آخر إلا بعد 24 ساعة من تسجيل خروج النزيل الأول، وإذا كان هذا النزيل من الحالات المشتبه بها فإن الفترة تمتد إلى 72 ساعة والاهتمام بالتعقيم المستمر لكافة المرافق في الفندق وتعيين مدير مسؤول عن النظافة، بالإضافة إلى تخصيص أماكن للعزل والحجر الصحي وتطبيق قدرة المصاعد 30% من سعتها فقط.
وتعد تلك الإجراءات تهيئة للفنادق لاستقبال السياح من الخارج والداخلي بعد السماح للأنشطة السياحية الخارجية والنشاطات الرياضية المائية وفق شروط محددة تضمن أمن وسلامة جميع الأطراف وعلى أن تتم ممارستها بشكل فردي أو ضمن مجموعات لاتزيد عن 5 أفراد كما سيتم افتتاح الشواطئ الفندقية أمام نزلاء الفنادق والمنتجعات الشاطئية فقط بعد الالتزام بالتطهير والتعقيم الشامل والتباعد الاجتماعي.دبي القطاع السياحي
دبي تتهيأ لاستقبال السياح وشروط جديدة لفنادقها.. تعرف عليهاخالد خليل الخليج 365 2020-05-13
كشفت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي عن تحديث اشتراطات مرافق وخدمات القطاع السياحي وخاصة للفنادق لتتضمن معايير جديدة تضمن صحة وسلامة النزلاء، ومنها إلزام الفنادق والمنتجعات بتعبئة استمارات طبية وتطبيق التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى تطبيق الحد الأدنى بين الدخول والخروج لكل غرفة فندقية وهو 24 ساعة أي في حال تم حجز أي غرفة فندقية من قبل نزيل لا يسمح بحجزها من قبل شخص آخر إلا بعد 24 ساعة من تسجيل خروج النزيل الأول، وإذا كان هذا النزيل من الحالات المشتبه بها فإن الفترة تمتد إلى 72 ساعة والاهتمام بالتعقيم المستمر لكافة المرافق في الفندق وتعيين مدير مسؤول عن النظافة، بالإضافة إلى تخصيص أماكن للعزل والحجر الصحي وتطبيق قدرة المصاعد 30% من سعتها فقط.
وتعد تلك الإجراءات تهيئة للفنادق لاستقبال السياح من الخارج والداخلي بعد السماح للأنشطة السياحية الخارجية والنشاطات الرياضية المائية وفق شروط محددة تضمن أمن وسلامة جميع الأطراف وعلى أن تتم ممارستها بشكل فردي أو ضمن مجموعات لاتزيد عن 5 أفراد كما سيتم افتتاح الشواطئ الفندقية أمام نزلاء الفنادق والمنتجعات الشاطئية فقط بعد الالتزام بالتطهير والتعقيم الشامل والتباعد الاجتماعي.
13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
10:03 PM
الشواطئ تفتح لرواد الفندق
كشفت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي عن تحديث اشتراطات مرافق وخدمات القطاع السياحي وخاصة للفنادق لتتضمن معايير جديدة تضمن صحة وسلامة النزلاء، ومنها إلزام الفنادق والمنتجعات بتعبئة استمارات طبية وتطبيق التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى تطبيق الحد الأدنى بين الدخول والخروج لكل غرفة فندقية وهو 24 ساعة أي في حال تم حجز أي غرفة فندقية من قبل نزيل لا يسمح بحجزها من قبل شخص آخر إلا بعد 24 ساعة من تسجيل خروج النزيل الأول، وإذا كان هذا النزيل من الحالات المشتبه بها فإن الفترة تمتد إلى 72 ساعة والاهتمام بالتعقيم المستمر لكافة المرافق في الفندق وتعيين مدير مسؤول عن النظافة، بالإضافة إلى تخصيص أماكن للعزل والحجر الصحي وتطبيق قدرة المصاعد 30% من سعتها فقط.
وتعد تلك الإجراءات تهيئة للفنادق لاستقبال السياح من الخارج والداخلي بعد السماح للأنشطة السياحية الخارجية والنشاطات الرياضية المائية وفق شروط محددة تضمن أمن وسلامة جميع الأطراف وعلى أن تتم ممارستها بشكل فردي أو ضمن مجموعات لاتزيد عن 5 أفراد كما سيتم افتتاح الشواطئ الفندقية أمام نزلاء الفنادق والمنتجعات الشاطئية فقط بعد الالتزام بالتطهير والتعقيم الشامل والتباعد الاجتماعي.
، دبي تتهيأ لاستقبال السياح وشروط جديدة لفنادقها.. تعرف عليها ،
المصدر : الخليج 365
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