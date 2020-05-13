أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 13/5/2020 في محلات الصاغة

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، يزداد البحث في الوقت الحالي عن أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها المملكة العربية السعودية بسبب وباء كورونا المستجد الذي تسبب في ارتفاع الذهب بشكل كبير في العالم كله، وسوف نوافيكم في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الأربعاء في السعودية.

سعر الذهب في السعودية

الذهب واحد من الملاذات الأمنة التي يعتمد عليها الكثير من رجال الأعمال في استثمار أموالهم، لأنه من الاستثمارات الأمنة الرابحة، وتتأثر أسعار الذهب في المملكة العربية بالسعودية بعدة عوامل منها السعر العالمي لأوقية الذهب وسعر خام النفط وسعر الدولار عالمياً.

سعر الذهب الأربعاء في المملكة العربية السعودية

سجل الذهب عيار 24 نحو 206.82 ريال سعودي مقابل 55.05$.

سجل الذهب عيار 22 نحو 189.59 ريال سعودي مقابل 50.47$.

سجل الذهب عيار 21 نحو 180.98 ريال سعودي مقابل 48.17$.

سجل الذهب عيار 18 نحو 155.12 ريال سعودي مقابل 41.29$.

سجل الذهب عيار 14 نحو 120.65 ريال سعودي مقابل 32.12$.

سجل الذهب عيار 12 نحو 103.41 ريال سعودي مقابل 27.53$.

سجل السعر العالمي لأوقية الذهب نحو 6.432 ريال مقابل 1.712$.

سجل الجنيه الذهب نحو 1.88 ريال سعودي مقابل 385.9$.

سجل كيلو الذهب نحو 206.824 ريال سعودي مقابل 55.055$.

وقد تشهد أسعار الذهب في السعودية بعض التفاوت الطفيف في سعر الأعيرة المتداولة في سوق الصاغة بالمملكة، وهذا التفاوت يكون ما بين ريال أو ريالين فقط.