الشرقية.. القبض على شخصين تهجَّما على آخر داخل مركبته وحاولا إنزاله منها بالسلاح الأبيض

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ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على شخصين تهجَّما على آخر داخل مركبته، وحاولا إنزاله منها بإشهار سلاح أبيض عليه.
وتفصيلًا: صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشخص داخل مركبته يوثّق تهجم شخصين عليه، ومحاولتهما إنزالَه من مركبته وإشهار أحدهما سلاحًا أبيضَ عليه؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية – بفضل الله – من تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما (مواطنان في العقدين الثالث والرابع من عمرهما)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة.
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