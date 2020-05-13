بالصور.. «أرز بالحشرات ومخلفات الفئران» داخل مستودع مخالف بالجوف

كميته 2,4 طن تم إتلافها
ضبطت الفرق الرقابية بأمانة منطقة الجوف مستودعًا مخالفًا لنشاط تخزين المواد الغذائية، خلال جولاتها الرقابية على الأسواق بمدينة سكاكا.
وقال المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عبدالله الماجد: إن الفرق الرقابية وقفت على الموقع وباشرت إتلاف أكثر 2400 كجم من أكياس الأرز، بعدد 60 كيسًا؛ حيث ثبت وجود «مخلفات فئران» على الأكياس من الخارج والداخل؛ ما تسبب في تشققها وحدوث التسوس، كما عُثر على بعض الحشرات داخل أكياس الأرز.
وأكد الماجد أن حملات المتابعة الصحية التي تقوم بها أمانة منطقة الجوف للمحال التجارية والمنشآت ذات العلاقة ومنافذ تخزين وتداول الأغذية تتم بتوجيهات مستمرة ومتابعة من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان ضمن حملة غذاؤكم أمانة.
ولفت الماجد إلى أن تلك الحملات تتم وفق جدول زمني؛ حفاظًا على صحة المستهلكين والعمل على تصحيح أوضاع المحال المخالفة وعدم التهاون في ذلك، داعيًّا الجميع للإبلاغ عن الملاحظات الصحية على مدار الساعة، بالاتصال على مركز خدمات العملاء (940).
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