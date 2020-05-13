«لتطوير مجال الموارد البشرية».. الراجحي يوقع مذكرة مع كوريا الجنوبية

وقَّع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، مذكرة تفاهم بين الوزارة وإدارة شؤون الموظفين في جمهورية كوريا الجنوبية، وذلك في مجال إدارة الموارد البشرية والخدمة المدنية.

ومثَّل الجانب الكوري وزير إدارة شؤون الموظفين هوانق سيوـ تشونق، وتم توقيع المذكرة وتبادل النسخ عبر القنوات الدبلوماسية نظرًا للوضع الصحي الراهن.

وتسعى هذه الاتفاقية لتوثيق أواصر التعاون بين البلدين الصديقين وتعزيز التعاون المشترك، وتهدف لتطوير أنظمة ولوائح الخدمة المدنية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل، وأنشطة التدريب والتطوير ذات الصلة بالخدمة المدنية، وتبادل المعرفة والخبرات في مجال إدارة الموارد البشرية، وتبادل المنشورات والزيارات بين الخبراء والمختصين ذوي الكفاءة في هذا المجال.

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