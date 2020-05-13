الأرصاد تتوقع «طقس الخميس»: رياح سطحية نشطة في 7 مناطق

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تشهد 7 مناطق بالمملكة، غدًا الخميس، رياحًا سطحية مثيرة للغبار، مما يجد من مدى الرؤية الأفقية.

جاء ذلك، في بيان للهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، توقعت خلاله استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، وأجزاء من مناطق «تبوك، والحدود الشمالية، وحائل، والرياض، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة»؛ تمد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، مع تكون السحب الرعدية على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة والأجزاء من منطقتي «الجوف، المدينة المنورة».

كما توقَّعت الهيئة، أن تشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج، فيما يشعد الخليج العربي، رياحًا سطحية وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة.

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