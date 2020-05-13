الإطاحة بـ5 أشخاص تورطوا بترويج المسكر والحبوب المخدرة في الرياض

جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم
أطاحت شرطة منطقة الرياض بـ5 أشخاص تورطوا بترويج المسكر والحبوب المخدرة بمحافظة رماح.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم والقبض على مرتكبيها، أسفرت عن تمكن شرطة محافظة رماح من القبض على 5 أشخاص، وهم (ثلاثة مواطِنينْ ومقيمان من الجنسية الفلسطينية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع)، إثر تورطهم بترويج المسكر والحبوب المخدرة.
وأضاف أنه ضبط بحوزتهم عدد من الحبوب المخدرة، وقطعة حشيش ومبالغ مالية تزيد على 8000 ريال بعضها مزورة ومجهولة المصدر، وطلقة لذخيرة حية، وجرى إيقافهم وإحالتهم لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.
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