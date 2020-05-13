السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تعقد الاختبار المعياري (Exit-Exam) للطلبة المتوقع تخرجهم في الفصل الثاني للعام الجامعي 1440/1441هـ



عرعر 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

عقدت جامعة الحدود الشمالية ، أمس الاختبار المعياري EXIT EXAM للطلبة المتوقع تخرجهم للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1440/1441هـ، ، وذلك من خلال تقنية الاتصال الشبكي على نظام البلاك بورد (عن بعد).

وبين وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور فراس بن محمد المدني بأن نسبة المشاركة في الاختبار المعياري قد بلغت 90% من الطلبة المستهدفين من الاختبار، وأن الاختبار المعياري الذي تنظمه الجامعة في كل فصل دراسي يهدف إلى تقييم مخرجات الجامعة، ومدى اكتساب الطلبة لمخرجات التعلم، والتعرف على كيفية الحفاظ على مستوى الخريجين ضمن مجال التنافسية مع خريجي الجامعات

وأوضح الدكتور المدني أن الاختبار يشمل طلبة تخصصات الهندسة الكهربائية، والكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، واللغة الإنجليزية، وإدارة الموارد البشرية، والمحاسبة، والتغذية وعلوم الأطعمة، وعلوم الحاسبات في جميع فروع الجامعة (عرعر، رفحاء، طريف، العويقيلة)، حيث كان إعداد الاختبارات المعيارية للبرامج المشار إليها في ضوء مخرجات التعلم للبرامج وجرى إخضاعها للتحكيم الخارجي ووضعها في صورتها النهائية على نظام البلاك بورد للطلبة المستهدفين من الاختبار.

// انتهى //

22:03ت م

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عرعر 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واسعقدت جامعة الحدود الشمالية ، أمس الاختبار المعياري EXIT EXAM للطلبة المتوقع تخرجهم للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1440/1441هـ، ، وذلك من خلال تقنية الاتصال الشبكي على نظام البلاك بورد (عن بعد).وبين وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور فراس بن محمد المدني بأن نسبة المشاركة في الاختبار المعياري قد بلغت 90% من الطلبة المستهدفين من الاختبار، وأن الاختبار المعياري الذي تنظمه الجامعة في كل فصل دراسي يهدف إلى تقييم مخرجات الجامعة، ومدى اكتساب الطلبة لمخرجات التعلم، والتعرف على كيفية الحفاظ على مستوى الخريجين ضمن مجال التنافسية مع خريجي الجامعات السعودية الأخرى بما يتوافق ومتطلبات سوق العمل، كما ستعمل وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية على الاستفادة من التغذية الراجعة لنتائج الاختبار المعياري في تطوير البرامج والخطط الدراسية، وتحديد مدى اكتساب الطلبة للمعارف والمهارات والكفاءات في التخصص من خلال التقييم المعياري الشامل، والتأكد من جاهزية الطلبة وتحقيقهم لأهداف ومخرجات التخصص.وأوضح الدكتور المدني أن الاختبار يشمل طلبة تخصصات الهندسة الكهربائية، والكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، واللغة الإنجليزية، وإدارة الموارد البشرية، والمحاسبة، والتغذية وعلوم الأطعمة، وعلوم الحاسبات في جميع فروع الجامعة (عرعر، رفحاء، طريف، العويقيلة)، حيث كان إعداد الاختبارات المعيارية للبرامج المشار إليها في ضوء مخرجات التعلم للبرامج وجرى إخضاعها للتحكيم الخارجي ووضعها في صورتها النهائية على نظام البلاك بورد للطلبة المستهدفين من الاختبار.// انتهى //22:03ت م0216

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