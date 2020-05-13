السعودية اليوم / أمانة المدينة تطرح فرصة استثمارية لإقامة وإدارة و تشغيل مدرسة تعليم قيادة سيارات للنساء



المدينة المنورة 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

طرحت أمانة المدينة المنورة اليوم فرصة استثمارية لإقامة وإدارة و تشغيل مدرسة تعليم قيادة السيارات ( للنساء ) ولمدة عقد تصل إلى ٢٥ سنة و على مساحة ٦١,٩٢٥ متر مربع.

و يأتي طرح الفرصة الاستثمارية لرجال الأعمال والمستثمرين ضمن سعي الأمانة لتنشيط الحركة الاقتصادية بالمدينة المنورة، وكذلك المساهمة في تحسين مستوى جودة الحياة وتقديم خيارات متعددة.

ودعت الأمانة الراغبين بالتنافس للاطلاع على التفاصيل عبر ‫بوابة الاستثمار البلدي فرص من خلال الرابط onelink.to/4yt73k.

// انتهى //

22:02ت م

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