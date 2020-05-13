السعودية اليوم / جمعية الكشافة تُشارك في ورشة العمل العربية "إطار عالم أفضل"



الرياض 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

شاركت جمعية الكشافة العربية

وتناولت الورشة عدة محاور أهمها : موقع إطار عالم أفضل من برنامج الشباب، والكشفية وأهداف التنمية المستدامة، وإطار عالم أفضل كأداة لتفعيل تحقيق التنمية المستدامة، والكفايات، وكيفية تحقيقها من خلال إطار عالم افضل،و التعريف بتحديات إطار عالم أفضل في جزأيها.

// انتهى //

22:02ت م

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الرياض 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واسشاركت جمعية الكشافة العربية السعودية عن بعد اليوم في ورشة العمل التي نظمها الإقليم الكشفي العربي -المنظمة الكشفية العربية- وتناولت موضوع "إطار عالم أفضل"، بهدف التعريف بإطار عالم أفضل وموقعه الجديد في مستقبل التربية في الحركة الكشفية.وتناولت الورشة عدة محاور أهمها : موقع إطار عالم أفضل من برنامج الشباب، والكشفية وأهداف التنمية المستدامة، وإطار عالم أفضل كأداة لتفعيل تحقيق التنمية المستدامة، والكفايات، وكيفية تحقيقها من خلال إطار عالم افضل،و التعريف بتحديات إطار عالم أفضل في جزأيها.// انتهى //22:02ت م0212

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