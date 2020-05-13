السعودية اليوم / المختبر الإقليمي بـ" الحدود الشمالية " يسهم في رفع كفاءة الأداء بأجهزة ومعدات طبية تقنية وتصميم حديث دون التدخل البشري



عرعر 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

أسهم المختبر الإقليمي بمدينة عرعر التابع للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية في رفع كفاءة الأداء بأجهزة ومعدات طبية تقنية دون التدخل البشري لتقديم نتائج دقيقة والتي تضمن سهولة تقديم الخدمة حيث جرى تجهيزه بجهاز آلي يعد أطول جهاز على مستوى الشرق الأوسط بتصميم حديث وأسقف مصورة تتوافق مع المعايير العالمية والدولية .

"واس " تجولت في أروقة المختبر البالغ تكلفته بـ" 18 مليون ريال ورصدت أحدث المعدات الطبية والتقنية، الذي يشغل بنظام آلي ويتضمن أقسام كيمياء الهرمونات والتجلط والفيروسات والجراثيم وبنك الدم عن طريق الربط الآلي الإلكتروني بواسطة نظام كمبيوتر متطور يهدف إلى ربط المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة كافة، ويستطيع عمل التحاليل الطبية بسرعة فائقة ودقة عالية تصل إلى 1000 عينة في الساعة ،وذلك بالتعاون مع شركة “روش”, التي تؤمن أجهزة تحضير العينات الآلية “نظام كوباس” وربطها بأجهزة تحاليل العينات لعمل جميع التحاليل الكيميائية والمناعية والأمراض المعدية وأمراض الدم ، فيما يعتبر بنك الدم بالمختبر الإقليمي بعرعر البنك المركزي والمسؤول في تغذية مستشفيات المنطقة حيث تم تجهزه بنظام إلكتروني دقيق ومقتدم ويجري فحص المتبرع وتسجيل علاماته الحيوية عن طريق البصمة المرتبطة بالنظام، بالإضافة إلى ربط معلوماته بكيس الدم المخصص له بطريقة تمنع اختلاط الأرقام واستبدال الأكياس واستخدام وحدات الدم وصرفها عبر النظام الإلكتروني المزود بقارئ الباركود والذي يمنع صرف وحدات الدم منتهية الصلاحية أو تلك التي ظهر لها اختبارات إيجابية .

// انتهى //

22:00ت م

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