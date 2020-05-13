السعودية اليوم / سفير المملكة لدى تونس يلتقي وزير التجارة التونسي



تونس 20 رمضان 1441 هجري الموافق 13 مايو 2020 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي اليوم، وزير التجارة التونسي محمد المسيليني.

وجرى خلال اللقاء الذي كان بمكتب وزير التجارة التونسي، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسُبل دعمها وتعزيزها.

// انتهى //

21:58ت م

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