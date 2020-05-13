السعودية اليوم / مصر تسجل 12 حالة وفاة بفيروس كورونا



القاهرة 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة والسكان المصرية 338 إصابة بفيروس

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد أن إجمالي العدد المسجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم بلغ 10431 حالة ,فيما بلغ عدد الوفيات 556 وفاة.

21:50ت م

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القاهرة 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واسسجلت وزارة الصحة والسكان المصرية 338 إصابة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 12 حالة، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد أن إجمالي العدد المسجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم بلغ 10431 حالة ,فيما بلغ عدد الوفيات 556 وفاة.21:50ت م0208

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