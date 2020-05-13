السعودية اليوم / 3 ملايين مستفيد من خدمات متطوعي مركز التطوع الصحي



الرياض 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

أعلن مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة، عن وصول خدمات متطوعية من الرعاية الصحية والتوعية والتثقيف إلى 3.5 ملايين مستفيد في مختلف مناطق المملكة خلال شهرين من الجهود المكثفة لمواجهة

وأكمل المتطوعون والمتطوعات البالغ عددهم في الميدان 8335، أكثر من 340 ألف ساعة تطوعية شملت مهام وأعمالا في عدة مجالات كالتقصي الوبائي والفحص المجتمعي والعمل في المحاجر والمؤسسات الصحية والاستشارات الطبية والرعاية المنزلية، وشاركوا أيضاً في توصيل الأدوية للمرضى في منازلهم والعمل الإداري والدعم اللوجستي للكوادر الصحية.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للمركز الدكتور سفر سعد بتار بأن المركز استقبل أكثر من 157 ألف متطوع ومتطوعة في الفترة الماضية عبر منصة التطوع الصحي التي أطلقت استناداً على الأمر السامي القاضي بتشكيل لجنة تنفيذ خطة التطوع لمواجهة جائحة كورونا بتكامل عدد من الأجهزة الحكومية، حيث كان الإنجاز الأخير واحداً من جهود هؤلاء المتطوعين الذي سارعوا إلى تلبية نداء الوطن والعمل مع إخوانهم في القطاع الحكومي لأجل صحة الإنسان.

وأكد الدكتور البتار أن المركز حريص على توفير الفرص التطوعية للمتطوعين الصحيين المسجلين حسب الاحتياج المتاح في المناطق المختلفة.

يذكر أن مركز التطوع الصحي تأسس حديثاً في وزارة الصحة كأحد مبادرات برنامج المشاركة المجتمعية ضمن برنامج التحول الوطني لوزارة الصحة، ويهدف المركز إلى إدارة التطوع الصحي وتنظيمه والمشاركة في وضع التشريعات والأنظمة وأسس مراقبة التطوع الصحي في الوزارة.

// انتهى //

21:27ت م

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الرياض 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واسأعلن مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة، عن وصول خدمات متطوعية من الرعاية الصحية والتوعية والتثقيف إلى 3.5 ملايين مستفيد في مختلف مناطق المملكة خلال شهرين من الجهود المكثفة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وذلك في الفترة من 1 مارس إلى 30 إبريل.وأكمل المتطوعون والمتطوعات البالغ عددهم في الميدان 8335، أكثر من 340 ألف ساعة تطوعية شملت مهام وأعمالا في عدة مجالات كالتقصي الوبائي والفحص المجتمعي والعمل في المحاجر والمؤسسات الصحية والاستشارات الطبية والرعاية المنزلية، وشاركوا أيضاً في توصيل الأدوية للمرضى في منازلهم والعمل الإداري والدعم اللوجستي للكوادر الصحية.من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للمركز الدكتور سفر سعد بتار بأن المركز استقبل أكثر من 157 ألف متطوع ومتطوعة في الفترة الماضية عبر منصة التطوع الصحي التي أطلقت استناداً على الأمر السامي القاضي بتشكيل لجنة تنفيذ خطة التطوع لمواجهة جائحة كورونا بتكامل عدد من الأجهزة الحكومية، حيث كان الإنجاز الأخير واحداً من جهود هؤلاء المتطوعين الذي سارعوا إلى تلبية نداء الوطن والعمل مع إخوانهم في القطاع الحكومي لأجل صحة الإنسان.وأكد الدكتور البتار أن المركز حريص على توفير الفرص التطوعية للمتطوعين الصحيين المسجلين حسب الاحتياج المتاح في المناطق المختلفة.يذكر أن مركز التطوع الصحي تأسس حديثاً في وزارة الصحة كأحد مبادرات برنامج المشاركة المجتمعية ضمن برنامج التحول الوطني لوزارة الصحة، ويهدف المركز إلى إدارة التطوع الصحي وتنظيمه والمشاركة في وضع التشريعات والأنظمة وأسس مراقبة التطوع الصحي في الوزارة.// انتهى //21:27ت م0204

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