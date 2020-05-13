السعودية اليوم / إنشاء 9 بيوت خبرة بجامعة نجران ضمن المرحلة الثانية



نجران 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

اعتمد معهد الدراسات والخِدْمات الاستشارية بجامعة نجران إنشاء 9 بيوت للخبرة ضمن المرحلة الثانية، التي انطلقت في شهر فبراير من العام الحالي.

وأوضح عميد المعهد الدكتور علي آل مزهر، أن بيوت الخبرة تنوعت في عدة مجالات ما بين تخصصات صحية، وهندسية، وكذلك رقمية وتربوية، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من بيوت الخبرة ترجمت وأكدت ما تمتلكه الجامعة من كوادر بشرية يمكنها تقديم الاستشارات المبنية على الأسس العلمية للقطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية والإسهام في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

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21:17ت م

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