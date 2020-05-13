السعودية اليوم / محافظة دومة الجندل .. متابعة أمنية لمنع التجول واستشعار المسؤولية من المواطن والمقيم



دومة الجندل 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

شهدت طرق وشوارع وميادين محافظة دومة الجندل متابعة الجهات الأمنية المختلفة لتطبيق أمر منع التجول ضمن الخطط الداعمة والإجراءات الاحترازية الإضافية للتخفيف من آثار

وعززت الجهات الأمنية انتشارها في أرجاء محافظة دومة الجندل مع وجود حركة انسيابية لوصول الخدمات الصحية والتموينية والخدمية بشكل كاف لمختلف أحياء المحافظة إلى جانب مركبات تطبيقات التوصيل إلى المنازل التي تقوم بدورها في خدمة المواطن والمقيم في منزله.

ووثقت وكالة الأنباء

// انتهى //

21:14ت م

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دومة الجندل 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واسشهدت طرق وشوارع وميادين محافظة دومة الجندل متابعة الجهات الأمنية المختلفة لتطبيق أمر منع التجول ضمن الخطط الداعمة والإجراءات الاحترازية الإضافية للتخفيف من آثار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والحد من انتشاره ، حيث أظهر المواطنون والمقيمون على حد سواء التزامهم بالبقاء في المنازل، استشعاراً للمسؤولية الملقاة عليهم في الالتزام بخطط الدولة -أيدها الله- للحفاظ على الأرواح إثر جائحة كورونا.وعززت الجهات الأمنية انتشارها في أرجاء محافظة دومة الجندل مع وجود حركة انسيابية لوصول الخدمات الصحية والتموينية والخدمية بشكل كاف لمختلف أحياء المحافظة إلى جانب مركبات تطبيقات التوصيل إلى المنازل التي تقوم بدورها في خدمة المواطن والمقيم في منزله.ووثقت وكالة الأنباء السعودية "واس" بمنطقة الجوف خلو الأحياء والطرقات من المارة والمركبات خلال ساعات منع التجول، والحضور الأمني المشرف الذي يقوم به رجال الأمن من جميع القطاعات وانتشارهم الواسع على الطرق والميادين وعلى مداخل المحافظة انطلاقاً مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من اهتمام كبير وحرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من خطر انتشار فيروس كورونا.// انتهى //21:14ت م0197

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