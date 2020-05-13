السعودية اليوم / لجنة توطين الوظائف بنجران تتابع التوطين في الأسواق والمراكز التجارية



نجران 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران، عددًا من الجولات التفتيشية على الأسواق والمراكز التجارية وسط وغرب نجران، في إطار الجهود التي تقوم بها اللجنة بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين.

وبين مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بمنطقة نجران عبدالله الدوسري، أن اللجنة قامت بزيارة 98 محلاً داخل المراكز التجارية المغلقة ، بلغت نسبة التوطين بها 82.56% ، وعدد العاملين فيها من السعوديين 303 موظفين سعوديين منهم 97 موظفة ، فيما بلغ إجمالي الوافدين العاملين في النشاط 64 وافداً من مختلف الجنسيات.

وأشار إلى أن اللجنة تواصل جهودها في التعريف والإعلان عن توجهات الوزارة خلال هذه الفترة وأهم القرارات المتخذة والتسهيلات المقدمة لأصحاب الأعمال والعاملين للمساعدة في تخفيف الأضرار الناتجة عن جائحة

// انتهى //

20:13ت م

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نجران 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واسنفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران، عددًا من الجولات التفتيشية على الأسواق والمراكز التجارية وسط وغرب نجران، في إطار الجهود التي تقوم بها اللجنة بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين.وبين مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بمنطقة نجران عبدالله الدوسري، أن اللجنة قامت بزيارة 98 محلاً داخل المراكز التجارية المغلقة ، بلغت نسبة التوطين بها 82.56% ، وعدد العاملين فيها من السعوديين 303 موظفين سعوديين منهم 97 موظفة ، فيما بلغ إجمالي الوافدين العاملين في النشاط 64 وافداً من مختلف الجنسيات.وأشار إلى أن اللجنة تواصل جهودها في التعريف والإعلان عن توجهات الوزارة خلال هذه الفترة وأهم القرارات المتخذة والتسهيلات المقدمة لأصحاب الأعمال والعاملين للمساعدة في تخفيف الأضرار الناتجة عن جائحة كورونا في سوق العمل في المنطقة .// انتهى //20:13ت م0194

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