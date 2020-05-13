شكرا لقرائتكم خبر عن ماهى تفاصيل خطة "العشر الأواخر" في المسجد الحرام ؟ والان نبدء بالتفاصيل

أعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي خطة مكثفة للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك تطبق من خلالها أعلى المعايير الاحترازية والوقائية لخدمة المسجد الحرام وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والأمنية وفق توجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-، لمنع وصول فيروس كورونا المستجد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي .

وتكثف الرئاسة مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمسجد الحرام والتي من بينها تطبيق التباعد الاجتماعي بين المصلين، وتكثيف عمليات التعقيم وغسل وتعقيم مكبرية ‫المسجد الحرام (٧) مرات يوميا،كما تقوم الرئاسة بإجراء الكشف الاحترازي على جميع الموظفين والعاملين، وتفعيل مبادرة "معاً محترزون" التي دشنها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بالشراكة مع القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.

كما وضعت الرئاسة كاميرات مخصصة للقراءة الحرارية تعمل على قراءة قياس درجة الحرارة آلياً, تعمل على مدار الساعة وبإشراف ممارسين صحيين متخصصين من قبل وزارة الصحة وذلك في عدد من أبواب ومداخل المسجد الحرام.

وتستمر الرئاسة بأعمالها الدورية منها ما يتعلق بتعقيم كسوة الكعبة المشرفة وصيانتها وتطييبها بأفخر أنواع الطيب يوميًا، وتخصيص فرق عمل لبحث ملاحظات الصيانة ومعالجتها، وتقديم عددًا من البرامج التدريبية للموظفين والموظفات.

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وفي مجال إيصال رسالتها العلمية والفكرية والتوجيهية والإرشادية تستمر الرئاسة من خلال بث الدروس العلمية والمحاضرات عبر منصة (منارة الحرمين) الإلكترونية التي أطلقتها الرئاسة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لبث الدروس والمحاضرات التي يقدمها أصحاب الفضيلة مدرسي الحرمين الشريفين في مختلف المواضيع الشرعية التي ترسخ منهج الوسيطة والاعتدال.

ويقوم قسم الأعمال الإلكترونية (قسم الصوت) بتجهيز المايكات و إختبار النظام الصوتي قبل الصلاة ب (20) دقيقة للتأكد من جودته، وتشغيل الصلوات من غرفة التحكم الرئيسية ببدروم توسعة الملك فهد على المازج الصوتي رقم (3) و (4) .

وكما يقوم قسم الصوت بتشغيل الاحتياطي من غرفة التحكم بالمكبرية على المازج الصوتي رقم (1) و (2)، ومتابعة صلاة الجنازة والاتصال المباشر مع المؤذنين بالمكبرية لإبلاغهم عن الجنائز التي تصل للمسجد الحرام وعددهم، وكذلك يتم أثناء الصلاة متابعة النظام الصوتي بشكل عام في جميع أنحاء المسجد الحرام من سماعات داخلية أو مكبرات صوت خارجية وذلك للتأكد من سلامة جميع مخارج الصوت المؤدية لغرفة التحكم من تنظيف و تهيئة كهربائية وإلكترونية.