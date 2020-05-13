سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 13 مايو 2020

الخليج 365الأربعاء 2020/5/13 10:25 ص بتوقيت أبوظبي
واصل سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، قفزاته في تعاملات اليوم الأربعاء للسوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، ليسجل 131 جنيها مقابل 130 في تعاملات الثلاثاء، حسب وسائل إعلام محلية.
بينما استقر سعر الدولار في السودان على شاشة البنك المركزي السوداني عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.
وكان إبراهيم البدوي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، قد أعلن أن "أصدقاء السودان" في الاتحاد الأوروبي قدموا دعماً مالياً لبلاده يبلغ 460 مليون يورو.
وقبل نحو أسبوع، أصدر رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، حزمة من القرارات لإصلاح الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة.
وشملت القرارات إنشاء بورصة للذهب والنظر في تمثيل الجهات المختصة فيها وتوحيد سعر الذهب مع السعر العالمي.
وتسعى الحكومة الانتقالية في السودان نحو التغلب على عجز في الوقود والقمح اللذين يجري استيرادهما والمدعومين بشكل كبير. ويبلغ التضخم أكثر من 80%، بحسب إحصاءات رسمية.
سعر الإسترليني واليورو
وسجل سعر اليورو 59.44 جنيه للشراء و59.74 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني67.83 جنيه للشراء و68.17 جنيه للبيع، وفقا لشاشة بنك السودان المركزي.
سعر الريال والدرهم والدينار
وفيما يخص العملات العربية مقابل الجنيه السوداني، فقد سجل الريال السعودي 14.64 جنيه للشراء و14.72 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتي 176.79 جنيه للشراء و177.68 جنيه للبيع، وفقا لبنك السودان المركزي.
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