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محمد بن مسعود - الدمام - حصل فيصل ماطر صلاح جعبين، على درجة الماجستير في الصحافة من قسم الإعلام بجامعة أم القرى، بتقدير "ممتاز" مع مرتبة الشرف الأولى.
جاء ذلك عن رسالة علمية بعنوان:"معالجة الصحف السعودية لقضايا التعليم المحلية.. دراسة تحليلية مقارنة".
أشرف على الرسالة، أستاذ الصحافة بقسم الإعلام بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة أم القرى، الدكتور أمير صحصاح فايز فراج.
يذكر أن "جعبين" هو أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة جازان.
13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 09:05 PM
حصل فيصل ماطر صلاح جعبين، على درجة الماجستير في الصحافة من قسم الإعلام بجامعة أم القرى، بتقدير "ممتاز" مع مرتبة الشرف الأولى.
جاء ذلك عن رسالة علمية بعنوان:"معالجة الصحف السعودية لقضايا التعليم المحلية.. دراسة تحليلية مقارنة".
أشرف على الرسالة، أستاذ الصحافة بقسم الإعلام بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة أم القرى، الدكتور أمير صحصاح فايز فراج.
يذكر أن "جعبين" هو أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة جازان.
، فيصل ماطر يحصل على الماجستير بامتياز في الصحافة ،
المصدر : الخليج 365
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